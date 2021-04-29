Киргизія і Таджикистан домовилися припинити вогонь і відвести війська

Відзначається, що глави зовнішньополітичних відомств Киргизії і Таджикистану Руслан Казакбаєв і Сіроджіддін Мухріддін провели кілька раундів переговорів. В ході них були досягнуті домовленості про повне припинення вогню в районі кордону з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським).

Крім того, міністри домовилися відвести з місця конфлікту військові сили в місця їх постійної дислокації.

Глави МЗС також домовилися протягом найближчих годин провести окрему зустріч керівників правоохоронних та силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування прикордонних районів. Очікується, що темою обговорення стануть подальші деталі врегулювання конфлікту.

Казакбаєв і Мухріддін закликали всі сторони конфлікту не піддаватися на провокації "деструктивних сил".