ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону

Новость на русском → Бешкек, Неділя 02 травня 2021 11:24
Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону Фото: голова Державного комітету національної безпеки Киргизії Камчибек ташієв (gov.kg)
Автор: Ігор Литвиненко

Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації та демаркації киргизько-таджицького кордону. Згідно з документом буде активізовано процес опису спільної ділянки кордону.

Про це в неділю, 2 травня, повідомляє прес-служба уряду Киргизстану.

Сторони заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.

"Досягнута домовленість про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися. За підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході конфлікту загинули понад 30 людей.

Делегації Киргизстан і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Киргизия кордон Таджикистан
NEWS
В Україні 5094 нових випадки коронавірусу та понад 3 тисячі госпіталізацій
В Україні 5094 нових випадки коронавірусу та понад 3 тисячі госпіталізацій
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії