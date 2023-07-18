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Кірбі: США не планують військову блокаду Чорного моря через зрив РФ "зернової угоди"

Фото: спікер Білого дому Джон Кірбі (ua.usembassy.gov)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) не розглядають можливість організувати військову блокаду в Чорному морі на тлі оголошення влади РФ про відмову в пролонгації "зернової угоди".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

Так чиновник відповів на запитання журналістів, чи можливе продовження перевезення зерна з українських портів із "якимось ескортом", покликаним захистити судна від російських атак.

"Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду - ефективну військову блокаду у Чорному морі... Ні, це не той варіант, який активно розглядається, яким ми активно займаємось", - сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати та Україна розмірковують над іншими варіантами експорту продовольства, замість "зернової угоди", яку зірвала РФ.

Зрив Росією "зернової угоди"

17 липня влада РФ заявила про розрив домовленостей щодо "зернової угоди". Йдеться про домовленості, які Туреччина та ООН підписали окремо з РФ та Україною про постачання українського продовольства до країн, які найбільше потребують цього.

Президент України Володимир Зеленський після цього зазначив, що це не заважає продовжити експорт зерна в односторонньому порядку та обговорив ситуацію із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Також у Держдепі США заявили, що зараз Вашингтон і Київ розглядають альтернативні способи експорту агропродукції, наприклад автотранспортом або залізницею.

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