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Кирби: США не планируют военную блокаду Черного моря из-за срыва РФ "зернового соглашения"

Фото: спикер Белого дома Джон Кирби (ua.usembassy.gov)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) не рассматривают возможность организовать военную блокаду в Черном море на фоне объявления властей РФ об отказе пролонгации "зернового соглашения".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов, возможно ли продолжение перевозки зерна из украинских портов с "каким-то эскортом", призванным защитить судна от российских атак.

"Вы предлагаете нам просто попытаться провести блокаду - эффективную военную блокаду в Черном море... Нет, это не тот вариант, который активно рассматривается, которым мы активно занимаемся", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Штаты и Украина размышляют над другими вариантами экспорта продовольствия, взамен "зерновой сделки", которую сорвала РФ.

Срыв Россией "зернового соглашения"

17 июля власти РФ заявили о разрыве договоренностей по "зерновому соглашению". Речь идет о договоренностях, которые Турция и ООН подписали отдельно с РФ и Украиной о поставках украинского продовольствия в страны, наиболее нуждающиеся в этом.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого отметил, что это не мешает продолжить экспорт зерна в одностороннем порядке и обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также в Госдепе США заявили, что в настоящее время Вашингтон и Киев рассматривают альтернативные способы экспорта агропродукции, например автотранспортом или железной дорогой.

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зерновой коридорКирби