Кірбі про про десантування гумдопомоги Газі: план припинення вогню все ще потрібен

Він наголосив на необхідності продовження пошуку альтернативних способів поставки гуманітарної допомоги Газі після того, як ізраїльські війська вбили понад 100 людей, коли ті намагалися дістатися конвою з гуманітарною допомогою у четвер, 29 лютого.

За його словами, десантування допомоги було складною операцією, адже Газа - "дуже густонаселена ділянка". Тому важливо було наблизити допомогу якомога ближче до людей, не наражаючи їх на небезпеку.

Крім того, Джон Кірбі розповів про зростаючий "тиск на Байдена", щоб він діяв більш рішуче для полегшення страждань палестинців. Президент США визнав, що угоду про припинення вогню може бути відкладено після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь по натовпу палестинців у черзі за допомогою.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити звільнення заручників та зменшити насильство. Над припиненням бойових дій. Це допоможе забезпечити вільне постачання гуманітарної допомоги, і ми сподіваємося, у більшій кількості", - додав Кірбі.