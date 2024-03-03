Кірбі про про десантування гумдопомоги Газі: план припинення вогню все ще потрібен

Радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що гуманітарна допомога США Газі авіацією "доповнює" наземну допомогу, яка повільно постачається. Проте план припинення вогню все ще необхідний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.
Він наголосив на необхідності продовження пошуку альтернативних способів поставки гуманітарної допомоги Газі після того, як ізраїльські війська вбили понад 100 людей, коли ті намагалися дістатися конвою з гуманітарною допомогою у четвер, 29 лютого.
За його словами, десантування допомоги було складною операцією, адже Газа - "дуже густонаселена ділянка". Тому важливо було наблизити допомогу якомога ближче до людей, не наражаючи їх на небезпеку.
Крім того, Джон Кірбі розповів про зростаючий "тиск на Байдена", щоб він діяв більш рішуче для полегшення страждань палестинців. Президент США визнав, що угоду про припинення вогню може бути відкладено після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь по натовпу палестинців у черзі за допомогою.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити звільнення заручників та зменшити насильство. Над припиненням бойових дій. Це допоможе забезпечити вільне постачання гуманітарної допомоги, і ми сподіваємося, у більшій кількості", - додав Кірбі.
Нагадаємо, в суботу, 2 березня США здійснили повітряне десантування гуманітарної допомоги для мешканців Сектору Газа. Три американські літаки С-130 доставили понад 38 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення знаходиться на межі голоду.
Такі дії є частиною постійних зусиль, спрямованих на забезпечення допомоги для Гази завдяки розширенню потоку допомоги через наземні коридори та маршрути, повідомили в США.
Також наразі тривають перемовини щодо можливого "періоду тиші" у Секторі Газа, де ізраїльська армія веде військову операцію проти бойовиків угруповання ХАМАС, на шість тижнів. За словами американського чиновника, угода про шеститижневе припинення вогню зараз "на столі".
Така заява була зроблена після припущення президента США Джо Байдена думки про можливе ускладнення переговорів сторін після інциденту з масовими жертвами у черзі за гуманітарною допомогою для Гази.
Кірбі сказав, що з припиненням бойових дій допомога зможе надходити вільніше, а звільнення заручників проводитиметься поетапно, починаючи з жінок, людей похилого віку та поранених. Він додав, що штати активно працюватимуть над цим питанням найближчими днями.
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