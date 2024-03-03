Кирби о десантировании гумдопомощи Газе: план прекращения огня все еще нужен

Он отметил необходимость продолжения поиска альтернативных способов поставки гуманитарной помощи Газе после того, как израильские войска убили более 100 человек, когда те пытались добраться до конвоя с гуманитарной помощью в четверг, 29 февраля.

По его словам, десантирование помощи было сложной операцией, ведь Газа – "очень густонаселенный участок". Поэтому важно было приблизить помощь как можно ближе к людям, не подвергая их опасности.

Кроме того, Джон Кирби рассказал о растущем "давлении на Байдена", чтобы он действовал более решительно для облегчения страданий палестинцев. Президент США признал, что соглашение о прекращении огня может быть отложено после того, как израильские войска открыли огонь по толпе палестинцев в очереди за помощью.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить освобождение заложников и уменьшить насилие. Над прекращением боевых действий. Это поможет обеспечить свободную поставку гуманитарной помощи, и мы надеемся, в большем количестве", - добавил Кирби.