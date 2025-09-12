Кіпру цікава співпраця з Україною в оборонній сфері: подробиці

Кіпр зацікавлений у співпраці з Україною в оборонній сфері. Зокрема, мова йде про закупівлю дронів та аналіз використання штучного інтелекту.
Про це заявив посол Кіпру в Україні Міхаліс Фірілас під час спілкування з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
"Я мав зустрічі зі старшими офіцерами нашої армії. Вони надзвичайно зацікавлені в діалозі з українськими військовими на різних рівнях", - зазначив Фірілас.
За його словами, йдеться не лише про дрони, але й про використання штучного інтелекту на полі бою, а також про асиметричний характер конфлікту, тобто співвідношення розміру українських сил до значно більшого супротивника.
"Тому ми однозначно хочемо вести діалог із цього приводу. Ми прагнемо дослідити різні способи співпраці", - додав посол Кіпру в Україні.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна активно розвиває дрони. Так, під час масованої атаки на Україну в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.
Також повідомлялось, що Британія спільно з Україною розроблятиме та випускатиме передове військове обладнання, зокрема і дрони-перехоплювачі. Першим спільним проектом стане новий перехоплювач для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS.
Його масове виробництво розпочнеться у Британії, де планують випускати тисячі таких дронів на місяць для передачі Україні.