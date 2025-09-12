Кіпру цікава співпраця з Україною в оборонній сфері: подробиці

"Я мав зустрічі зі старшими офіцерами нашої армії. Вони надзвичайно зацікавлені в діалозі з українськими військовими на різних рівнях", - зазначив Фірілас.

За його словами, йдеться не лише про дрони, але й про використання штучного інтелекту на полі бою, а також про асиметричний характер конфлікту, тобто співвідношення розміру українських сил до значно більшого супротивника.

"Тому ми однозначно хочемо вести діалог із цього приводу. Ми прагнемо дослідити різні способи співпраці", - додав посол Кіпру в Україні.