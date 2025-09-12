Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере: подробности

Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере. В частности, речь идет о закупке дронов и анализ использования искусственного интеллекта.
Об этом заявил посол Кипра в Украине Михалис Фирилас во время общения с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Я встречался со старшими офицерами нашей армии. Они очень заинтересованы в диалоге с украинскими военными на разных уровнях", - отметил Фирилас.
По его словам, речь идет не только о дронах, но и об использовании искусственного интеллекта на поле боя, а также об асимметричном характере конфликта, то есть соотношение размера украинских сил к значительно большему противнику.
"Поэтому мы однозначно хотим вести диалог по этому поводу. Мы стремимся исследовать различные способы сотрудничества", - добавил посол Кипра в Украине.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина активно развивает дроны. Так, во время массированной атаки на Украину в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.
Также сообщалось, что Великобритания совместно с Украиной будет разрабатывать и выпускать передовое военное оборудование, в том числе и дроны-перехватчики. Первым совместным проектом станет новый перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.
Его массовое производство начнется в Британии, где планируют выпускать тысячи таких дронов в месяц для передачи Украине.