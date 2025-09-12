ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере: подробности

Пятница 12 сентября 2025 15:04
UA EN RU
Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере: подробности Фото: Михалис Фирилас (facebook.com/uaconsulcy)
Автор: Константин Широкун, Роман Кот

Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере. В частности, речь идет о закупке дронов и анализ использования искусственного интеллекта.

Об этом заявил посол Кипра в Украине Михалис Фирилас во время общения с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Я встречался со старшими офицерами нашей армии. Они очень заинтересованы в диалоге с украинскими военными на разных уровнях", - отметил Фирилас.

По его словам, речь идет не только о дронах, но и об использовании искусственного интеллекта на поле боя, а также об асимметричном характере конфликта, то есть соотношение размера украинских сил к значительно большему противнику.

"Поэтому мы однозначно хотим вести диалог по этому поводу. Мы стремимся исследовать различные способы сотрудничества", - добавил посол Кипра в Украине.

Украина развивает собственные дроны

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина активно развивает дроны. Так, во время массированной атаки на Украину в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.

Также сообщалось, что Великобритания совместно с Украиной будет разрабатывать и выпускать передовое военное оборудование, в том числе и дроны-перехватчики. Первым совместным проектом станет новый перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Его массовое производство начнется в Британии, где планируют выпускать тысячи таких дронов в месяц для передачи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр Вооруженные силы Украины Дрони
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России