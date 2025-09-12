Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере: подробности

Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере. В частности, речь идет о закупке дронов и анализ использования искусственного интеллекта.

Об этом заявил посол Кипра в Украине Михалис Фирилас во время общения с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Я встречался со старшими офицерами нашей армии. Они очень заинтересованы в диалоге с украинскими военными на разных уровнях", - отметил Фирилас.

По его словам, речь идет не только о дронах, но и об использовании искусственного интеллекта на поле боя, а также об асимметричном характере конфликта, то есть соотношение размера украинских сил к значительно большему противнику.

"Поэтому мы однозначно хотим вести диалог по этому поводу. Мы стремимся исследовать различные способы сотрудничества", - добавил посол Кипра в Украине.