Кіпрські банки можуть закрити понад 4000 рахунків росіян через санкції, - Cyprus Mail

"Банк Кіпру відправив 6000 листів російським клієнтам із проханням підтвердити, що вони постійно проживають на Кіпрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому повідомленні йдеться, що 4000 російських клієнтів банку, які не проживають постійно на Кіпрі, отримали повідомлення про те, що їхні рахунки будуть закриті. Місцеві банки намагалися дотримуватися санкцій, оголошених США та Великобританією минулого тижня, а ЄС незабаром наслідуватиме їх приклад і запровадить подібні обмеження.

Cyprus Mail пише, що кіпрські банки повністю дотримуються санкцій, незважаючи на те, що не зобов'язані робити це згідно із законом, як з погляду санкцій, введених Сполученими Штатами, так і санкцій, введених Британією. Весь банківський сектор Кіпру постраждав від новітньої хвилі санкцій, запроваджених проти російських громадян.

Керуючий Центрального банку Кіпру Костянтинос Геродоту сказав, що за останні кілька років 43 тисячі підставних компаній, що працюють на Кіпрі, були зачинені.