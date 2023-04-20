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Кипрские банки могут закрыть более 4000 счетов россиян из-за санкций, - Cyprus Mail

Фото: Флаг России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев на фоне новых санкций против России. Они затрагивают также кипрские физические и юридические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.

"Банк Кипра отправил 6000 писем российским клиентам с просьбой подтвердить, что они постоянно проживают на Кипре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в другом сообщении говорится, что 4000 российских клиентов банка, не проживающих постоянно на Кипре, получили уведомление о том, что их счета будут закрыты. Местные банки пытались придерживаться санкций, объявленных США и Великобританией на прошлой неделе, а ЕС вскоре будет следовать их примеру и введет подобные ограничения.

Cyprus Mail пишет, что кипрские банки полностью придерживаются санкций, несмотря на то, что не обязаны делать это по закону как с точки зрения санкций, введенных Соединенными Штатами, так и санкций, введенных Британией. Весь банковский сектор Кипра пострадал от новой волны санкций, введенных против российских граждан.

Управляющий Центрального банка Кипра Константинос Геродоту сказал, что за последние несколько лет 43 тысяч подставных компаний, работающих на Кипре, были закрыты.

Власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за вероятное сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.

Президент Кипра Никос Христосулидис был проинформирован о процедурах создания национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ.

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