Кипр запретил самолетам из Беларуси заходить в свое воздушное пространство

"Всем оператором самолетов, зарегистрированным в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр", - отмечается в документе.

В нем также указано, что всем самолетам, зарегистрированным на Кипре, запрещено входить в воздушное пространство Беларуси и выполнять рейсы в или из белорусских аэропортов.

Исключение сделано для гуманитарных авиарейсов, самолетов санавиации, и воздушных судов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Запрет действует с 28 мая по 28 августа 2021 года.