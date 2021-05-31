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Кипр запретил самолетам из Беларуси заходить в свое воздушное пространство

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Кипра запретили белорусским самолетам до 28 августа входить в воздушное пространство страны. В свою очередь, кипрским авиакомпаниям запрещено летать над территорией Беларуси.

Об этом говорится в уведомлении Службы аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.

"Всем оператором самолетов, зарегистрированным в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр", - отмечается в документе.

В нем также указано, что всем самолетам, зарегистрированным на Кипре, запрещено входить в воздушное пространство Беларуси и выполнять рейсы в или из белорусских аэропортов.

Исключение сделано для гуманитарных авиарейсов, самолетов санавиации, и воздушных судов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Запрет действует с 28 мая по 28 августа 2021 года.

Напомним, с 29 мая Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Ограничения на полеты в небе Беларуси также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Кроме этого сообщалось, что Евросоюз может приостановить и наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Как писало РБК-Украина, Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, который осуществлял рейс из Афин в Вильнюс. После принудительной посадки Протасевича задержали. Он внесен в Беларуси в список террористов.

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