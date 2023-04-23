Кипр заблокировал активы лиц, которые помогали российским олигархам в обходе санкций

Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые помогали российским олигархам обходить санкции США и Британии.

Об этом заявил финансовый комиссар Павлос Иоанну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли. И правительство тоже действовало осмотрительно", - заявил Иоанну. Речь, в частности, идет о реализации санкций Британии и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и укрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых - как киприоты, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.