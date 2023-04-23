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Кипр заблокировал активы лиц, которые помогали российским олигархам в обходе санкций

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Воскресенье 23 апреля 2023 07:28
Кипр заблокировал активы лиц, которые помогали российским олигархам в обходе санкций Фото: Кипр заблокировал активы лиц, которые помогали российским олигархам в обходе санкций (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые помогали российским олигархам обходить санкции США и Британии.

Об этом заявил финансовый комиссар Павлос Иоанну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли. И правительство тоже действовало осмотрительно", - заявил Иоанну.

Речь, в частности, идет о реализации санкций Британии и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и укрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых - как киприоты, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.

Ранее мы писали, что более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев на фоне новых санкций против России. Они затрагивают также кипрские физические и юридические лица.

Также мы писали, что власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за вероятное сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.

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