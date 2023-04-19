Кипр создаст специальное подразделение для обеспечения соблюдения санкций против РФ
Президент Кипра Никос Христодулидис был проинформирован о процедурах создания национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Кипра Константиноса Летимпиотиса, которое приводит RIKnews.
"Христодолидис пригласил дорожную карту с действиями, которые необходимо применить в отношении британских и американских санкций против физических и юридических лиц на Кипре", - говорится в заявлении.
Летимпиотис заявил, что президент Христодолидис повторил четкий сигнал о том, что доверие к Кипру должно быть сохранено и никакие отклонения от санкций Европейского союза недопустимы.
Он добавил, что все ведомства государства в координации связались на политическом уровне со своими коллегами в Британии и Соединенных Штатах Америки, чтобы найти самые быстрые и эффективные каналы предоставления информации и направления ее в юридические службы.
"Банковские учреждения приступили к замораживанию счетов физических и юридических лиц, включенных в списки санкций США и Британии", - добавил представитель правительства Кипра.
Власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за вероятное сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.
Крупнейший банк Кипра, Bank Of Cyprus, начал рассылать сообщения клиентам - гражданам России о том, что их счета будут закрыты.
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