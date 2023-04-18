Найбільший банк Кіпру почав закривати рахунки громадянам Росії

Найбільший банк Кіпру, Bank Of Cyprus, почав розсилати повідомлення клієнтам - громадянам Росії про те, що їхні рахунки будуть закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

У листах клієнтам банк повідомляє, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури "знай свого клієнта".

Як зазначають у компанії Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам на Кіпрі, однією з причин таких дій банку щодо клієнтів-росіян може бути статус податкового резидента Росії. Також приводом для закриття рахунку може бути наявність доходу від бізнесу, що знаходиться під санкціями в Росії (наприклад, дивідендів або зарплати для співробітників санкційних компаній, що працюють віддалено), а також "нетиповий" ВНЖ (віза "візітера") або перебування на Кіпрі за візою цифрового кочівника".

Джерело видання на банківському ринку каже, що Bank Of Cyprus закривав рахунки росіянам і раніше. Причому найчастіше під цю процедуру потрапляли навіть старі рахунки клієнтів, котрі давно живуть на Кіпрі.

Рішення про закриття рахунків громадян Росії у Main Trust Partner пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг компаніям та фізичним особам із Росії.

Обмеження кіпрського банку пов'язані з недавнім розширенням блокуючих санкцій США за допомогу в обході попередніх санкцій. На дотримання всіх обмежень Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси. У такій ситуації банку простіше закрити рахунки росіян, аніж отримати штраф чи інші проблеми, вважають опитані Forbes юристи.

Bank Of Cyprus вважається найбільшим на Кіпрі. Рахунки Bank Of Cyprus можуть мати приблизно 15% всіх громадян Росії, які проживають на Кіпрі.