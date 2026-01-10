Кіпр сколихнуло скандальне відео про корупцію й президента: влада підозрює РФ у брехні

Кіпрська влада, яка розслідує суперечливе відео, вважає, що запис демонструє характеристики організованої гібридної операції, спрямованої на завдання безпосередньої шкоди Республіці Кіпр.

"За даними джерел у службах безпеки, ця діяльність має схожість з організованими російськими дезінформаційними кампаніями, які раніше були спрямовані проти держав-членів ЄС. Хоча Росія вважається ймовірним джерелом, влада не виключає можливості того, що операція була розпочата з іншого місця з використанням аналогічних методів", - пише видання.

Також у матеріалі йдеться, що слідчі наголосили на часі публікації відео - воно з'явилось незадовго після того, як Кіпр почав головувати у Раді ЄС - 1 січня 2026 року. Тож зловмисні дії можуть бути викликані саме цією подією, вважають правоохоронці.

Слідство також стверджує, що публікація демонструє ознаки російської кампанії "Двійник" - скоординованих онлайн-дезінформаційних зусиль, що ведуться з 2021 року та, як відомо, спрямованих проти таких країн, як Франція, Сполучені Штати, Німеччина та Ізраїль.

"Аналіз матеріалу показує, що монтаж та озвучування відео були розроблені для посилення конкретного наративу, пов'язаного з корупцією, з очевидною метою підриву довіри та репутації окремих осіб та установ", - пише Ekathimerini.