Кипр всколыхнуло скандальное видео о коррупции и президенте: власти подозревают РФ во лжи

Кипр всколыхнуло скандальное видео из сети Х, в котором говорится о якобы незаконных схемах при финансировании избирательной кампании президента Никоса Христодулидеса в 2023 году. Власти отклоняют правдивость видео и говорят о вероятном следе РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
Кипрские власти, расследующие противоречивое видео, считают, что запись демонстрирует характеристики организованной гибридной операции, направленной на нанесение непосредственного ущерба Республике Кипр.
"По данным источников в службах безопасности, эта деятельность имеет сходство с организованными российскими дезинформационными кампаниями, которые ранее были направлены против государств-членов ЕС. Хотя Россия считается вероятным источником, власти не исключают возможности того, что операция была начата из другого места с использованием аналогичных методов", - пишет издание.
Также в материале говорится, что следователи отметили время публикации видео - оно появилось незадолго после того, как Кипр начал руководить Советом ЕС - с 1 января 2026 года. Поэтому злонамеренные действия могут быть вызваны именно этим событием, считают правоохранители.
Следствие также утверждает, что публикация демонстрирует признаки российской кампании "Двойник" - скоординированных онлайн-дезинформационных усилий, которые ведутся с 2021 года и, как известно, направленных против таких стран, как Франция, Соединенные Штаты, Германия и Израиль.
"Анализ материала показывает, что монтаж и озвучка видео были разработаны для усиления конкретного нарратива, связанного с коррупцией, с очевидной целью подрыва доверия и репутации отдельных лиц и учреждений", - пишет Ekathimerini.
В Кипре вспыхнул скандал после публикации видео, в котором якобы говорится о незаконном финансировании избирательной кампании президента Никоса Христодулидиса в 2023 году.
Власти назвали запись смонтированной и возможным элементом дезинформационной операции, оппозиция требует расследования. Сам президент отверг обвинения и призвал передать любые доказательства правоохранителям.
Отметим, что с 1 января Кипр начал председательствовать в Совете ЕС. Президент Владимир Зеленский отмечал важность Украины среди главных приоритетов во время кипрского председательства.
За день до начала управления Советом ЕС министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос пообещал "новый подход" к переговорам по Украине и пообещал, что этот вопрос будет приоритетным.
В кипрской столице Никосии считают эти обстоятельства одной из причин, почему РФ могла привлечь дезинформацию в виде видео из сети Х, которое утверждает незаконные действия во время избирательной кампании президента.