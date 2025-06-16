У Пакистані закрили кордон з Іраном, - ЗМІ

В одній з провінцій у Пакистані закрили усі пункти пропуску на кордоні з Іраном. Це сталося через загострення ситуації після ударів Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Express Tribune .

"У відповідь на зростання безпекових викликів, пов’язаних з ескалацією регіональної напруженості, уряд Белуджистану до окремого повідомлення офіційно закриває усі пункти пропуску на кордоні з Іраном", - цитує видання розпорядження влади.

Йдеться про контрольно-пропускні пункти в округах Гвадар і Панджгур у Белуджистані. Закриття торкнулося як пішохідного, так і вантажного руху, зокрема постачання пального.

Місцева влада закликає мешканців бути уважними та співпрацювати з органами безпеки. У самому Белуджистані вже фіксуються проблеми з пальним.

Вжиті заходи мають на меті запобігти можливим інцидентам на кордоні та гарантувати безпеку населення в умовах нестабільності, спричиненої збройним конфліктом між Іраном та Ізраїлем.

Уряд також закликав мешканців утриматися від поїздок до Ірану та бути максимально обережними.

Раніше цього ж дня глава МЗС Пакистану Ісхак Дар повідомив, що 450 пакистанських паломників вже евакуювали з Ірану. Він запевнив, що евакуація триватиме й надалі.