Близький Схід на межі вибуху: США евакуюють дипломатів та готуються до ударів, - ЗМІ

Вашингтон евакуйовує дипломатів з посольств на Близькому Сході та родини військовослужбовців. Причиною стали погрози Ірану завдати ударів по військових базах США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати готуються до часткової евакуації персоналу свого посольства в Іраку та дозволять членам сімей військовослужбовців залишити низку об’єктів на Близькому Сході через підвищені загрози безпеці в регіоні.

Чотири американських та двоє іракських джерел агентства не уточнили конкретні причини такого рішення.

"Держдепартамент регулярно переглядає питання присутності американського персоналу за кордоном, і це рішення ухвалене за підсумками нещодавнього перегляду", - заявила в коментарі Reuters прес-секретар Білого дому Анна Келлі, не надавши інших подробиць.

За словами одного з посадовців Білого дому, президент США Дональд Трамп поінформований про відповідне рішення.

Загрозлива риторика Ірану

Водночас, як зазначили в Reuters, часткова евакуація розпочалася на тлі зростання напруженості у регіоні, який залишається в зоні конфлікту після 18 місяців війни у Секторі Газа.

Загострення в анклаві викликала побоювання ширшої ескалації між США та Ізраїлем з одного боку, та Іраном і його союзниками - з іншого.

Трамп неодноразово заявляв про можливість удару по Ірану в разі провалу Тегераном переговорів щодо ядерної програми.

У середу, 11 червня, глава Білого дому висловив сумніви щодо готовності Тегерана припинити збагачення урану - ключову вимогу Вашингтона.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде зазначив, що Іран завдасть ударів по американських базах у регіоні, якщо "ядерні переговори" зазнають краху і буде вчинено такий удар.

США мають військові бази в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Міністр оборони США Піт Гегсет надав дозвіл на добровільне залишення місць служби членами родин військовослужбовців на Близькому Сході. Це рішення стосується насамперед Бахрейну, де розміщена більшість таких родин.

"Держдепартамент планує впорядкований від’їзд частини персоналу посольства США в Багдаді. Мають бути використані цивільні канали, однак військові США перебувають у готовності надати допомогу, якщо надійде відповідний запит", - зазначив один з американських посадовців.

В МЗС Іраку підтвердили "часткову евакуацію" співробітників посольства США через "потенційні загрози безпеці, пов’язані з можливим загостренням у регіоні".

Інший американський чиновник повідомив Reuters, що не відбулося жодних змін в операційній діяльності у роботі авіабази Аль-Удейд у Катарі, де розташована найбільша військова база США на Близькому Сході.

Евакуаційні заходи не проводяться, посольство США в Катарі працює у звичайному режимі.

Зростання напруженості в регіоні

На тлі повідомлень про евакуацію американського посольства з Багдада, ціни на нафту зросли на 3 долари - ф’ючерси на нафту марки Brent досягли позначки 69,18 долара за барель.

Тим часом морське агентство Великої Британії застерегло від зростання військової активності в регіоні, що може вплинути на судноплавство через стратегічні водні шляхи - Перську, Оманську та Ормузьку протоки.

Власникам суден рекомендували дотримуватися підвищених заходів безпеки через проходження через зазначені протоки, що межують з Іраном.

Військовий контингент США і ризик нових ударів

Ірак підтримує відносини як зі США, так і з Іраном, та розмістив на своїй території близько 2500 американських військовослужбовців. Ірак має збройні угруповання інтегровані в структуру сил безпеки.

З початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, ситуація в Іраку також загострилася - пов’язані з Іраном угруповання неодноразово здійснювали атаки на американські сили.

Крім того, Ізраїль завдавав ударів по іранських цілях у регіоні, зокрема проти бойових формувань в Іраку та Сирії.

У середу постійне представництво Ірану при ООН опублікувало в мережі X заяву: "Погрози "нищівною силою" не змінять фактів: Іран не прагне ядерної зброї, а мілітаризм США лише поглиблює нестабільність".

Ця заява, ймовірно, стала відповіддю на заяву командувача Центрального командування армії США, генерала Майкла Курілли, який повідомив, що надав президенту "широкий спектр варіантів" з недопущення появи ядерної зброї в Ірану.