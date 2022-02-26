UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кипр поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба

Автор: Сергей Пышкин

Кипр не будет блокировать отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Также на такой шаг согласилась и Франция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Италия заверила Украину в своей поддержке по отключению России от SWIFT.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаКипр