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Кіпр підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Автор: Сергій Пишкін

Кіпр не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT.Також на відповідний крок погодилася й Франція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Дмитра Кулеби.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італія запевнила Україну у своїй підтримці щодо відключення Росії від SWIFT.

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