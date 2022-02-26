Кіпр підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Кіпр не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT.Також на відповідний крок погодилася й Франція.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Дмитра Кулеби.
"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італія запевнила Україну у своїй підтримці щодо відключення Росії від SWIFT.