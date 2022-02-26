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Кипр поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 11:28
Кипр поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кипр не будет блокировать отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Также на такой шаг согласилась и Франция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Италия заверила Украину в своей поддержке по отключению России от SWIFT.

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