Кипр поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба
Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кипр не будет блокировать отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Также на такой шаг согласилась и Франция.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.
"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Италия заверила Украину в своей поддержке по отключению России от SWIFT.