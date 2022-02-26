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Кіпр підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

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Субота 26 лютого 2022 11:28
Кіпр підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кіпр не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT.Також на відповідний крок погодилася й Франція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Дмитра Кулеби.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італія запевнила Україну у своїй підтримці щодо відключення Росії від SWIFT.

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