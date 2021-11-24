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Кипр планирует ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался бустером

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Среда 24 ноября 2021 18:37
Кипр планирует ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался бустером Фото: Кипр планирует ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался бустером (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Кипра запретят посещать закрытые помещения, такие как торговые центры, рестораны и супермаркеты тем, кто не получил третью дозу вакцины. С 18 декабря прекращается действие паспорта прививки SafePass.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам министра здравоохранения Кипра Михалиса Хаджипантела, начиная с 18 декабря - заканчивается действие паспорта вакцинации у тех людей, которые получили последнюю дозу вакцины ровно семь месяцев назад.

В то же время с 15 декабря посещать закрытые и открытые спортивные стадионы, театры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны смогут только лица от 12 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины.

В конце декабря ношение защитных масок в помещениях станет обязательным для всех возрастом от 6 лет. Все школьные рождественские мероприятия будут отменены.

Также дети в возрасте от 6 до 11 лет будут обязаны предъявлять справку о выздоровлении или ПЦР-тест для доступа к закрытым помещениям.

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