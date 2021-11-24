Кіпр планує ввести обмеження для тих, хто не вакцинувався бустером

Влада Кіпру заборонить відвідувати закриті приміщення, такі як торгові центри, ресторани й супермаркети тим, хто не отримав третю дозу вакцини. З 18 грудня припиняється дія паспорта щеплення SafePass.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

За словами міністра охорони здоров’я Кіпру Міхаліса Хаджіпантела, починаючи з 18 грудня - завершується дія паспорту вакцинації у тих людей, які отримали останню дозу вакцини рівно сім місяців тому.

Водночас з 15 грудня відвідувати закриті й відкриті спортивні стадіони, театри, кінотеатри, нічні клуби та ресторани зможуть лише особи від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини.

Наприкінці грудня носіння захисних масок у приміщеннях стане обов’язковим для всіх віком від 6 років. Усі шкільні різдвяні заходи будуть скасовані.

Також діти віком від 6 до 11 років будуть зобов’язані пред’являти довідку про одужання або ПЛР-тест для доступу до закритих приміщень.