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Кипр обратился в суд Гааги из-за добычи газа Турцией

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:43
Кипр обратился в суд Гааги из-за добычи газа Турцией
Иллюстративное фото (aa com tr)

Турция незаконно добывает газ у побережья Кипра

Кипр обратился в Международный суд ООН в Гааге из-за незаконного добывания газа Турцией в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил президент Кипра Никос Анастасиядес, Никосия обязана защитить свои суверенные права всеми возможными законными способами.

"Наше обращение в Гаагу преследует именно эту цель", - подчеркнул он.

В ответ Турция заявила, что у Кипра нет юрисдикции предлагать лицензии на добычу газа, а также, что некоторые зоны вторгаются на турецкий континентальный шельф.

Напомним, ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что Анкара продолжит разведку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря, которая является исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на санкции Европейского союза.

Также РБК-Украина писало, что Израиль выразил обеспокоенность по поводу нарастающей активности Турции в Восточном Средиземноморье. Также в Израиле поддержали позицию Греции, которая считает, что Анкара пытается лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.

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