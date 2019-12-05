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Израиль заявил о полной поддержке Греции на фоне действий Турции в Средиземноморье

Новости » В мире     05.12.2019 - 11:11
Израиль заявил о полной поддержке Греции на фоне действий Турции в Средиземноморье
Иллюстративное фото (au.ru)

Заявление касается растущей активности Турции в Восточном Средиземноморье

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что полностью поддерживает Грецию, и выразило обеспокоенность по поводу растущей активности Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании по демаркации морских зон, подписанный Турцией и правительством Ливии. Греция считает, что Турция с помощью этого документа пытается лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.

"Израиль с обеспокоенностью следит за недавними шагами, предпринятыми Турцией в Средиземном море. Игнорирование обычного международного морского права может поставить под угрозу мир и стабильность в этом регионе", - заявили в министерстве, добавив, что "Израиль вновь заявляет о своей полной поддержке и солидарности с Грецией в ее морском судоходстве".

Также отметим, что в ЕС призвали Турцию избегать действий, которые подрывают мирные отношения с соседями.

"Турция должна уважать международное право, а также добрососедские отношения с другими странами и избегать любых угроз или действий, которые могут нанести ущерб этим отношениям и мирному урегулированию споров, какими бы они ни были", - заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Ранее сообщалось, что Турция поддержала план НАТО по защите Прибалтики от российской угрозы. При этом ранее отказывалась делать это.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле несколько тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за коррупции.

В Греции корабль с украинцами попал в шторм Турция поддержала план НАТО по защите Прибалтики от российской угрозы
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