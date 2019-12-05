Кіпр звернувся до суду Гааги через видобування газу Туреччиною

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Туреччина незаконно видобуває газ біля узбережжя Кіпру

Кіпр звернувся до Міжнародного суду ООН в Гаазі через незаконне добування газу Туреччиною у східній частині Середземного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив президент Кіпру Нікос Анастасіядес, Нікосія зобов'язана захистити свої суверенні права усіма можливими законними способами.

"Наше звернення до Гааги має саме цю мету", - наголосив він.

У відповідь Туреччина заявила, що у Кіпра немає юрисдикції пропонувати ліцензії на видобування газу, а також, що деякі зони вторгаються на турецький континентальний шельф.

Нагадаємо, раніше віце-президент Туреччини Фуат Октай повідомляв, що Анкара продовжить розвідку родовищ вуглеводнів у східній частині Середземного моря, яка є винятковою економічною зоною Кіпру, попри санкції Європейського союзу.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль висловив стурбованість з приводу наростаючої активності Туреччини в Східному Середземномор'ї. Також в Ізраїлі підтримали позицію Греції, яка вважає, що Анкара намагається позбавити Крит, Родос і інші грецькі острови прав на морські зони.