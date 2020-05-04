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Кипр начал смягчать карантинные меры

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 14:45
Кипр начал смягчать карантинные меры
Иллюстративное фото (flickr)

Правительство начало снимать ограничения в строительном секторе

Сегодня на Кипре вступила в силу первая фаза ослабления ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Так, правительство начало снимать ограничения в строительном секторе, могут восстановить свою работу все предприятия розничной торговли, кроме торговых центров.

Рестораны, а также игровые площадки пока будут оставаться закрытыми.

Работники государственного сектора начали возвращаться на работу, за исключением людей, принадлежащих к уязвимым группам, и тех, кто заботится о детях младше 15 лет.

Также восстановили свою деятельность нотариусы, юристы и суды.

Ограничения на работу государственных и частных больниц были частично сняты, а стоматологические услуги теперь полностью доступные.

Однако остается действующим комендантский час. Так, жителям запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Также разрешено посещение церквей, но с участием не более десяти человек.

Финальная фаза ограничительных мер начнется 14 июля.

Напомним, с 15 марта власти Кипра закрыли въезд для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Сначала ограничения вводились на 15 дней, но уже 30 марта страна ужесточила карантинные меры. В частности, было запрещено собирать у себя дома гостей.

Кроме того, 9 марта на Кипре подтвердили два случая инфицирования коронавирусом. До этого дня Кипр оставался последней страной ЕС, где не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

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