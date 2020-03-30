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На Кипре ужесточили карантинные меры

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 20:14
На Кипре ужесточили карантинные меры
Иллюстративное фото (freepik)

За нарушение мер жителям грозит штраф в 300 евро

Власти Кипра ужесточают меры для ограничения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Сообщается, что вводится комендантский час, запрещено устраивать встречи дома, а также повышаются штрафы за нарушение мер с 150 до 300 евро.

С 06:00 31 марта жителям запрещается собираться в любом жилье, кроме места постоянного проживания.

Любое передвижение людей с 21:00 до 06:00 запрещено за исключением тех, кто едет на работу с соответствующим свидетельством. Покидать дома можно только с разрешением.

Приостановлена работа туристических агентства и бюро путешествий, приостанавливается оказание услуг по обслуживанию воздушных судов, за исключением тех, которые касаются обслуживания рейсов, утвержденных министром транспорта, а также грузовых рейсов.

Количество людей в такси, частных и / или других транспортных средства не должно превышать трех человек, включая водителя.

Владельцы бизнеса должны подготовить все необходимые предупреждения, чтобы люди сохраняли дистанцию два метра друг от друга как внутри, так и вне магазинов.

Напомним, с 15 марта власти Кипра закрыли въезд для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать 15 дней.

Кроме того, 9 марта на Кипре подтвердили два случая инфицирования коронавирусом.

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