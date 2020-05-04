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Кіпр почав пом'якшувати карантинні заходи

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 14:45
Кіпр почав пом'якшувати карантинні заходи
Ілюстративне фото (flickr)

Уряд почав знімати обмеження в будівельному секторі

Сьогодні на Кіпрі набула чинності перша фаза ослаблення обмежувальних заходів, які були введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Так, уряд почав знімати обмеження в будівельному секторі, можуть відновити свою роботу всі підприємства роздрібної торгівлі, крім торгових центрів.

Ресторани, а також ігрові майданчики поки будуть залишатися закритими.

Працівники державного сектора почали повертатися на роботу, за винятком людей, що належать до уразливих груп, і тих, хто піклується про дітей молодше 15 років.

Також відновили свою діяльність нотаріуси, юристи і суди.

Обмеження на роботу державних та приватних лікарень були частково зняті, а стоматологічні послуги тепер повністю доступні.

Проте залишається чинним комендантську годину. Так, жителям заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 06:00. Також дозволено відвідування церков, але з участю не більше десяти осіб.

Фінальна фаза обмежувальних заходів розпочнеться 14 липня.

Нагадаємо, з 15 березня влади Кіпру закрила в'їзд для іноземців для боротьби з коронавірусом. Спочатку вводилися обмеження на 15 днів, але вже 30 березня країна посилено карантинні заходи. Зокрема, було заборонено збирати у себе вдома гостей.

Крім того, 9 березня на Кіпрі підтвердили два випадки інфікування коронавірусом. До цього дня Кіпр залишався останньою країною ЄС, де не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

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