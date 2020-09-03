Кіпр блокує санкції ЄС проти Росії, - журналіст

Колаж РБК-Україна

Санкційна робота Європейського союзу наразі дуже ускладнилася через блокування з боку Кіпру. Нікозія блокує санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

За інформацією журналіста, Кіпр блокує санкції проти осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту та кібератаки на Бундестаг у 2015 році.

Нагадаємо, раніше шість європейських країн, зокрема й Україна, приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Росії через анексію Криму.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключала можливості введення санкції проти Росії за кібератаки на Бундестаг у 2015 році, які, ймовірно, здійснило головне управління Генштабу РФ.

У 2015 році російські хакери отримали доступ до комп'ютера Меркель та заволоділи її електронними листами. Кібератаку вчинив хакер під псевдонімом Scaramouche. Цього ж хакера також вважають причетним до крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон напередодні президентських виборів у США.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз розширити санкції проти Росії через анексії Криму, в тому числі за незаконний запуск залізничного сполучення між півостровом та РФ.