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Меркель подтвердила возможность новых санкций против РФ

Новости » Политика     19.06.2020 - 23:47
Меркель подтвердила возможность новых санкций против РФ
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Санкции могут ввести за убийство чеченца

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может ввести новые санкции против РФ. Ограничения будут касаться убийства в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что решение о введении санкций будет приниматься по результатам переговоров с российской стороной.

"Мы оставляем это право за собой, какую реакцию мы выберем, как об этом уже заявил министр иностранных дел (Хайко Маас, - ред.). Сначала нам надо подождать, что покажут переговоры", - сказала канцлер ФРГ, отвечая на вопрос, будут ли новые санкции против РФ из-за заказного убийства в Берлине.

По ее словам, главы государств и правительств стран ЕС на последней видеоконференции обсуждали только секторальные санкции против России, введенные за ее действия против Украины. Эти ограничения решили продлить еще на пол года.

Мерекль также добавила, что на уровне ЕС обсуждают введение санкций против России за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, которые вероятно осуществило главное управление Генштаба РФ.

Напомним, в центре Берлина 23 августа 2019 года тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ Вадима Красикова в убийстве гражданина Грузии.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности.

Недавно Маас заявил, что в Германии заговорили о новых санкциях против Российской Федерации за убийство Хангошвили.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Ангела МеркельСанкции
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