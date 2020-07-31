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Кулеба считает необходимым расширить санкции ЕС против России

Киев, Пятница 31 июля 2020 19:59
Кулеба считает необходимым расширить санкции ЕС против России
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина пригласила европейских партнеров присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым Европейскому союзу расширить санкции против Российской Федерации из-за аннексии Крыма. Это необходимо, так как Россия продолжает оккупационные действия.

Об этом Кулеба заявил во время встречи с руководителями дипломатических миссий ЕС, передает пресс-служба МИД.

Министр отметил, что речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, а также проведении голосования о правках в Конституцию РФ на полуострове.

"Он (Кулеба - ред.) поблагодарил ЕС за "крымский" пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта соответствии с международным правом", - сообщили в МИД.

Также Кулеба призвал европейских партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, как только она будет окончательно оформлена.

"Особое внимание глава МИД уделил угрозам, которые масштабная милитаризация Россией Крыма и Черноморского региона составляет для общеевропейской безопасности", - добавили в МИД.

Напомним, ранее Верховная рада призвала усилить санкции против России в связи с проведением референдума об изменениях в Конституцию России.

Также РБК-Украина писало, что Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма, куда уже пригласили Польшу, а также хотят видеть США и Британию.

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