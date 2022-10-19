Кинули під деревом. Окупант розповів про ставлення військових до поранених (перехоплення)

Російський військовий розповів, що його зачепило гранатою, яку скинув гелікоптер, і осколки потрапили у голову, серце, ребра та ногу.

"Коптер гранату скинув, коротше. Добре, що я хоч тікати став, коротше, не в окопі. В окоп цілився, я побачив, почав стріляти і відходити. І він мене там *бнув. От кинули тут бл*, під деревом, нах*й. Таке ставлення скотське до ранених", - сказав він.

Наразі загарбник чекає на евакуацію в госпіталь. Він вирішив у разі погіршення стану вколоти собі прострочений анальгетик.