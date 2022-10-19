UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кинули під деревом. Окупант розповів про ставлення військових до поранених (перехоплення)

Фото: окупант розповів про "скотське" ставлення військових до поранених (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові ставляться до поранених солдатів як до "відпрацьованого" матеріалу. До того ж, армія РФ користується простроченими ліками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Російський військовий розповів, що його зачепило гранатою, яку скинув гелікоптер, і осколки потрапили у голову, серце, ребра та ногу.

"Коптер гранату скинув, коротше. Добре, що я хоч тікати став, коротше, не в окопі. В окоп цілився, я побачив, почав стріляти і відходити. І він мене там *бнув. От кинули тут бл*, під деревом, нах*й. Таке ставлення скотське до ранених", - сказав він.

Наразі загарбник чекає на евакуацію в госпіталь. Він вирішив у разі погіршення стану вколоти собі прострочений анальгетик.

Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові росіяли скаржилися на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків.

Ще один окупант розповдав своїй родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки