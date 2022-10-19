Бросили под деревом. Оккупант рассказал об отношении военных к раненым (перехват)

Российский военный рассказал, что его задело гранатой, которую сбросил вертолет, и осколки попали в голову, сердце, ребра и ногу.

"Коптер гранату сбросил, короче. Хорошо, что я хоть убегать стал, короче, не в окопе. В окоп целился, я увидел, начал стрелять и уходить. И он меня там *бнул. Вон бросили тут бл*, под деревом, нах *й. Такое отношение скотское к раненым", - сказал он.

Захватчик ждет эвакуации в госпиталь. Он решил в случае ухудшения состояния уколоть себе просроченный анальгетик.