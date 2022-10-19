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Бросили под деревом. Оккупант рассказал об отношении военных к раненым (перехват)

Фото: оккупант рассказал о "скотском" отношении военных к раненым (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные относятся к раненым солдатам как к "отработанному" материалу. К тому же, армия РФ пользуется просроченным лекарством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российский военный рассказал, что его задело гранатой, которую сбросил вертолет, и осколки попали в голову, сердце, ребра и ногу.

"Коптер гранату сбросил, короче. Хорошо, что я хоть убегать стал, короче, не в окопе. В окоп целился, я увидел, начал стрелять и уходить. И он меня там *бнул. Вон бросили тут бл*, под деревом, нах *й. Такое отношение скотское к раненым", - сказал он.

Захватчик ждет эвакуации в госпиталь. Он решил в случае ухудшения состояния уколоть себе просроченный анальгетик.

Напомним, ранее в перехваченном разговоре россияне жаловались на критическую нехватку лекарств, в том числе антибиотиков.

Еще один оккупант рассказал своей родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя во время пребывания во временно оккупированном регионе.

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Главное управление разведки