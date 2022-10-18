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Окупанти вихваляються вживанням наркотиків та алкоголю на війні в Україні, - перехоплення

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Москва, Вівторок 18 жовтня 2022 18:30
Окупанти вихваляються вживанням наркотиків та алкоголю на війні в Україні, - перехоплення Фото: окупанти вихваляються вживанням наркотиків та алкоголю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовий Російської Федерації розповів родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Все бомбимо нах. Я знайшов поле конопель, тут бошок темрява, я вже втомився дмухати. Так, сиджу я в окопах, на другій лінії оборони, ходимо гуляємо, пиво п'ємо. Тільки не питай, коли повертаємось. По ходу ніколи. Поки не закінчиться війна тут сидітимемо", - йдеться у перехопленні ГУР.

Раніше повідомлялося, що військовий російської армії поскаржився, що змушений відступати зі своїх позицій на Херсонському напрямку.

Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.

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