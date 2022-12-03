До конца весны Украина отправит около 60 судов с зерном в страны Африки, - Зеленский

В рамках украинской инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") будет отправлено около 60 суден с пшеницей и другим гуманитарным продовольственным грузом в страны Африки до конца весны 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что 2 декабря в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках этой инициативы. Так, 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали.

"Второе судно - завершает загрузку в порту Черноморск - будет направляться в Эфиопию. На его борту - 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе - "Зерно из Украины". А в общей сложности до конца весны отправим около 60 судов с таким гуманитарным грузом", - рассказал президент.

Зеленский обратил внимание, что такие продовольственные рейсы являются "буквально спасением от голода для миллионов людей".

"И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе", - сказал он.

Также Зеленский высказался и о другой украинской инициативе - экспортной зерновой, которая "позволила поставить на продовольственный рынок почти 13 миллионов тонн украинской агропродукции".

"Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить поставки", - добавил президент.