До конца весны Украина отправит около 60 судов с зерном в страны Африки, - Зеленский
В рамках украинской инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") будет отправлено около 60 суден с пшеницей и другим гуманитарным продовольственным грузом в страны Африки до конца весны 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что 2 декабря в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках этой инициативы. Так, 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали.
"Второе судно - завершает загрузку в порту Черноморск - будет направляться в Эфиопию. На его борту - 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе - "Зерно из Украины". А в общей сложности до конца весны отправим около 60 судов с таким гуманитарным грузом", - рассказал президент.
Зеленский обратил внимание, что такие продовольственные рейсы являются "буквально спасением от голода для миллионов людей".
"И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе", - сказал он.
Также Зеленский высказался и о другой украинской инициативе - экспортной зерновой, которая "позволила поставить на продовольственный рынок почти 13 миллионов тонн украинской агропродукции".
"Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить поставки", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что Кабмин увеличил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали - из госбюджета дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для голодающих стран Африки.
Также перед этим правительство Украины выделило гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Так, голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу на 900 млн гривен.
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