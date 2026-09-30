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На кіностудії Довженка у Києві спалахнула пожежа

18:40 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: на кіностудії Довженка спалахнула пожежа (Getty Images)

У Шевченківському районі Києва на території кіностудії імені Олександра Довженка сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За попередньою інформацією місцевої влади, займання виникло в одному з павільйонів кіностудії. Там горять акумулятори.

На місце події вже прямують підрозділи рятувальних служб для ліквідації пожежі.

Нагадаємо, що зранку 30 вересня мешканці столиці масово скаржилися на густий туман і запах диму у повітрі. У ДСНС пояснили, що причиною смогу стали несприятливі метеорологічні умови, через які накопичуються шкідливі домішки.

Окрім того, погіршення якості повітря спричинили пожежі, що спалахнули в місті після чергових ворожих атак. Зокрема, у ніч на 30 вересня РФ атакувала Київ балістикою та дронами, внаслідок чого виникли пожежі у чотирьох районах міста та загинули дві жінки.

Також увечері 29 вересня російський дрон влучив у нежитлову забудову в Подільському районі столиці, де після удару спалахнула пожежа.

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ПожежаКиївКМДА