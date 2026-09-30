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На киностудии Довженко в Киеве вспыхнул пожар

18:40 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: на киностудии Довженко вспыхнул пожар (Getty Images)

В Шевченковском районе Киева на территории киностудии имени Александра Довженко произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По предварительной информации местных властей, возгорание возникло в одном из павильонов киностудии. Там горят аккумуляторы.

На место происшествия уже направляются подразделения спасательных служб по ликвидации пожара.

Напомним, что с утра 30 сентября жители столицы массово жаловались на густой туман и запах дыма в воздухе. В ГСЧС объяснили, что причиной смога стали неблагоприятные метеорологические условия, из-за которых накапливаются вредные примеси.

Кроме того, ухудшение качества воздуха привели к пожарам, вспыхнувшим в городе после очередных вражеских атак. В частности, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Киев баллистикой и дронами, в результате чего возникли пожары в четырех районах города и погибли две женщины.

Также вечером 29 сентября российский дрон попал в нежилую застройку в Подольском районе столицы, где после удара вспыхнул пожар.

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