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Кінець спецправил: з 1 вересня зміняться умови для українських школярів у Польщі

14:00 16.07.2026 Чт
2 хв
Чи залишать учням безкоштовні уроки польської мови?
aimg Василина Копитко
Дію програми "Дружня школа" продовжили на наступний навчальний рік (фото: Getty Images)

З нового навчального року всі учні з України в Польщі будуть включені до загальної системи освіти для іноземців. Спеціальні положення, що діяли протягом останніх років через збройний конфлікт, більше не застосовуватимуться.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Serwis samorządowy pap.

Головне:

  • З 1 вересня 2026 року в Польщі скасовуються спеціальні правила навчання для українських учнів, запроваджені через війну РФ проти України.
  • Діти з України перейдуть на стандартну загальну систему освіти для іноземців.
  • Учні зберігають право на безкоштовні уроки польської мови (до 24 місяців) та підтримку асистентів вчителя (до 12 місяців).
  • Продовжує діяти програма "Дружня школа", яка забезпечує фінансування інтеграційних заходів та навчання персоналу.

Що зміниться для українських учнів

З 1 вересня 2026 року українські школярі підпадатимуть під дію стандартного закону про освіту, нарівні з громадянами інших країн. Проте для дітей, які не володіють польською мовою або мають труднощі з навчанням, передбачено низку інструментів підтримки:

  • Додаткові уроки мови: безкоштовне навчання польської мови (мінімум 2 години на тиждень) тривалістю до 24 місяців.
  • Асистент вчителя: допомога фахівця, який володіє українською мовою. Така підтримка надаватиметься протягом 12 місяців.
  • Коригувальні заняття: учні зможуть відвідувати додаткові уроки з предметів, організовані шкільним управлінням, але не довше 12 місяців.
  • Підготовчі класи: керівництво школи зможе організовувати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів.

Читайте також: Повернутись з-за кордону тепер простіше: чим і як допоможе українцям платформа "Додому"

Програма "Дружня школа"

У 2026/2027 навчальному році продовжить діяти урядова програма "Дружня школа". Вона спрямована на вирівнювання освітніх можливостей та підтримку інтеграції дітей з України. Школи зможуть отримувати кошти на:

  • найм асистентів, які допомагають в адаптації до шкільного середовища;
  • підвищення професійної кваліфікації персоналу для роботи з учнями, які мають досвід міграції або біженства.

Читайте також про те, що торік у польських школах запровадили можливість учням 7-8 класів офіційно вибирати українську як другу іноземну мову. Це стало ще одним кроком для інтеграції української громади в Польщі.

Раніше ми писали про те, що відвідування польської школи є обов'язковою умовою для українців, щоб отримувати соціальну допомогу на дітей 800+.

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