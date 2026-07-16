Кінець спецправил: з 1 вересня зміняться умови для українських школярів у Польщі

З нового навчального року всі учні з України в Польщі будуть включені до загальної системи освіти для іноземців. Спеціальні положення, що діяли протягом останніх років через збройний конфлікт, більше не застосовуватимуться.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Serwis samorządowy pap.
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З 1 вересня 2026 року українські школярі підпадатимуть під дію стандартного закону про освіту, нарівні з громадянами інших країн. Проте для дітей, які не володіють польською мовою або мають труднощі з навчанням, передбачено низку інструментів підтримки:
У 2026/2027 навчальному році продовжить діяти урядова програма "Дружня школа". Вона спрямована на вирівнювання освітніх можливостей та підтримку інтеграції дітей з України. Школи зможуть отримувати кошти на:
Читайте також про те, що торік у польських школах запровадили можливість учням 7-8 класів офіційно вибирати українську як другу іноземну мову. Це стало ще одним кроком для інтеграції української громади в Польщі.
Раніше ми писали про те, що відвідування польської школи є обов'язковою умовою для українців, щоб отримувати соціальну допомогу на дітей 800+.