Конец спецправил: с 1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше

С нового учебного года все ученики из Украины в Польше будут включены в общую систему образования для иностранцев. Специальные положения, действовавшие в последние годы из-за вооруженного конфликта, больше не будут применяться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Serwis samorządowy pap.
Главное:
С 1 сентября 2026 года украинские школьники будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, наравне с гражданами других стран. Однако для детей, не владеющих польским языком или имеющих трудности с обучением, предусмотрен ряд инструментов поддержки:
В 2026/2027 учебном году продолжит действовать правительственная программа "Дружеская школа". Она направлена на выравнивание образовательных возможностей и поддержку интеграции детей из Украины. Школы смогут получать средства на:
Читайте также о том, что в прошлом году в польских школах ввели возможность ученикам 7-8 классов официально выбирать украинский как второй иностранный язык. Это стало еще одним шагом для интеграции украинской громады в Польше.
Ранее мы писали о том, что посещение польской школы является обязательным условием для украинцев, чтобы получать социальную помощь на детей 800+.