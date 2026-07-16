Кінець спецправил: з 1 вересня зміняться умови для українських школярів у Польщі

З нового навчального року всі учні з України в Польщі будуть включені до загальної системи освіти для іноземців. Спеціальні положення, що діяли протягом останніх років через збройний конфлікт, більше не застосовуватимуться.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Serwis samorządowy pap .

Головне: З 1 вересня 2026 року в Польщі скасовуються спеціальні правила навчання для українських учнів, запроваджені через війну РФ проти України.

навчання для українських учнів, запроваджені через війну РФ проти України. Діти з України перейдуть на стандартну загальну систему освіти для іноземців.

для іноземців. Учні зберігають право на безкоштовні уроки польської мови (до 24 місяців) та підтримку асистентів вчителя (до 12 місяців).

(до 24 місяців) та підтримку асистентів вчителя (до 12 місяців). Продовжує діяти програма "Дружня школа", яка забезпечує фінансування інтеграційних заходів та навчання персоналу.

Що зміниться для українських учнів

З 1 вересня 2026 року українські школярі підпадатимуть під дію стандартного закону про освіту, нарівні з громадянами інших країн. Проте для дітей, які не володіють польською мовою або мають труднощі з навчанням, передбачено низку інструментів підтримки:

Додаткові уроки мови: безкоштовне навчання польської мови (мінімум 2 години на тиждень) тривалістю до 24 місяців.

безкоштовне навчання польської мови (мінімум 2 години на тиждень) тривалістю до 24 місяців. Асистент вчителя: допомога фахівця, який володіє українською мовою. Така підтримка надаватиметься протягом 12 місяців.

допомога фахівця, який володіє українською мовою. Така підтримка надаватиметься протягом 12 місяців. Коригувальні заняття: учні зможуть відвідувати додаткові уроки з предметів, організовані шкільним управлінням, але не довше 12 місяців.

учні зможуть відвідувати додаткові уроки з предметів, організовані шкільним управлінням, але не довше 12 місяців. Підготовчі класи: керівництво школи зможе організовувати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів.

Програма "Дружня школа"

У 2026/2027 навчальному році продовжить діяти урядова програма "Дружня школа". Вона спрямована на вирівнювання освітніх можливостей та підтримку інтеграції дітей з України. Школи зможуть отримувати кошти на: