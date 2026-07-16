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Конец спецправил: с 1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше

14:00 16.07.2026 Чт
2 мин
Оставят ли ученикам бесплатные уроки польского языка?
aimg Василина Копытко
Конец спецправил: с 1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше Действие программы "Дружеская школа" продлили на следующий учебный год (фото: Getty Images)
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С нового учебного года все ученики из Украины в Польше будут включены в общую систему образования для иностранцев. Специальные положения, действовавшие в последние годы из-за вооруженного конфликта, больше не будут применяться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Serwis samorządowy pap.

Главное:

  • С 1 сентября 2026 года в Польше отменяются специальные правила обучения для украинских учеников, введенные из-за войны РФ против Украины.
  • Дети из Украины перейдут в стандартную общую систему образования для иностранцев.
  • Ученики сохраняют право на бесплатные уроки польского языка (до 24 месяцев) и поддержку ассистентов учителя (до 12 месяцев).
  • Продолжает действовать программа "Дружеская школа" , которая обеспечивает финансирование интеграционных мероприятий и обучение персонала.

Что изменится для украинских школьников

С 1 сентября 2026 года украинские школьники будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, наравне с гражданами других стран. Однако для детей, не владеющих польским языком или имеющих трудности с обучением, предусмотрен ряд инструментов поддержки:

  • Дополнительные уроки языка: бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев.
  • Ассистент учителя: помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена в течение 12 месяцев.
  • Корректирующие занятия: ученики смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев.
  • Подготовительные классы: руководство школы сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учеников.
Читайте также: Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа "Домой"

Программа "Дружеская школа"

В 2026/2027 учебном году продолжит действовать правительственная программа "Дружеская школа". Она направлена на выравнивание образовательных возможностей и поддержку интеграции детей из Украины. Школы смогут получать средства на:

  • найм ассистентов, помогающих в адаптации к школьной среде;
  • повышение профессиональной квалификации персонала для работы с учащимися, имеющими опыт миграции или беженства.

Читайте также о том, что в прошлом году в польских школах ввели возможность ученикам 7-8 классов официально выбирать украинский как второй иностранный язык. Это стало еще одним шагом для интеграции украинской громады в Польше.

Ранее мы писали о том, что посещение польской школы является обязательным условием для украинцев, чтобы получать социальную помощь на детей 800+.

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