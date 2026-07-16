Конец спецправил: с 1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше
С нового учебного года все ученики из Украины в Польше будут включены в общую систему образования для иностранцев. Специальные положения, действовавшие в последние годы из-за вооруженного конфликта, больше не будут применяться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Serwis samorządowy pap.
Главное:
- С 1 сентября 2026 года в Польше отменяются специальные правила обучения для украинских учеников, введенные из-за войны РФ против Украины.
- Дети из Украины перейдут в стандартную общую систему образования для иностранцев.
- Ученики сохраняют право на бесплатные уроки польского языка (до 24 месяцев) и поддержку ассистентов учителя (до 12 месяцев).
- Продолжает действовать программа "Дружеская школа" , которая обеспечивает финансирование интеграционных мероприятий и обучение персонала.
Что изменится для украинских школьников
С 1 сентября 2026 года украинские школьники будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, наравне с гражданами других стран. Однако для детей, не владеющих польским языком или имеющих трудности с обучением, предусмотрен ряд инструментов поддержки:
- Дополнительные уроки языка: бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев.
- Ассистент учителя: помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена в течение 12 месяцев.
- Корректирующие занятия: ученики смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев.
- Подготовительные классы: руководство школы сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учеников.
Программа "Дружеская школа"
В 2026/2027 учебном году продолжит действовать правительственная программа "Дружеская школа". Она направлена на выравнивание образовательных возможностей и поддержку интеграции детей из Украины. Школы смогут получать средства на:
- найм ассистентов, помогающих в адаптации к школьной среде;
- повышение профессиональной квалификации персонала для работы с учащимися, имеющими опыт миграции или беженства.
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