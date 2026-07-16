Конец спецправил: с 1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше

С нового учебного года все ученики из Украины в Польше будут включены в общую систему образования для иностранцев. Специальные положения, действовавшие в последние годы из-за вооруженного конфликта, больше не будут применяться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Serwis samorządowy pap .

Главное: С 1 сентября 2026 года в Польше отменяются специальные правила обучения для украинских учеников, введенные из-за войны РФ против Украины.

обучения для украинских учеников, введенные из-за войны РФ против Украины. Дети из Украины перейдут в стандартную общую систему образования для иностранцев.

для иностранцев. Ученики сохраняют право на бесплатные уроки польского языка (до 24 месяцев) и поддержку ассистентов учителя (до 12 месяцев).

(до 24 месяцев) и поддержку ассистентов учителя (до 12 месяцев). Продолжает действовать программа "Дружеская школа" , которая обеспечивает финансирование интеграционных мероприятий и обучение персонала.

Что изменится для украинских школьников

С 1 сентября 2026 года украинские школьники будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, наравне с гражданами других стран. Однако для детей, не владеющих польским языком или имеющих трудности с обучением, предусмотрен ряд инструментов поддержки:

Дополнительные уроки языка: бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев.

бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев. Ассистент учителя: помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена в течение 12 месяцев.

помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена в течение 12 месяцев. Корректирующие занятия: ученики смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев.

ученики смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев. Подготовительные классы: руководство школы сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учеников.

Программа "Дружеская школа"

В 2026/2027 учебном году продолжит действовать правительственная программа "Дружеская школа". Она направлена на выравнивание образовательных возможностей и поддержку интеграции детей из Украины. Школы смогут получать средства на: