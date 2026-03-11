Кінець "сірих" схем? У Мінцифрі розкрили деталі нової реформи грального бізнесу

В Україні пропонують запровадити систему цифрового контролю за азартними іграми та встановити єдину податкову ставку для грального бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Новий законопроєкт змінює логіку регулювання галузі. Замість формальних перевірок пропонується запровадити систему онлайн-моніторингу, що дозволить державі бачити стан ринку в реальному часі.
Організаторів ігор зобов’яжуть стежити за поведінкою гравців, щоб вчасно виявляти ознаки залежності. Самі ж користувачі зможуть встановлювати персональні ліміти на гру.
За словами заступниці міністра цифрової трансформації Наталі Денікеєвої, ринок виріс значно швидше за інструменти контролю.
"Запропонований пакет законодавчих змін фактично змінює логіку роботи держави в цій сфері - ми будемо бачити ринок щодня на основі даних", - наголосила вона.
Другий законопроєкт спрямований на усунення податкових суперечностей. Наразі легальний бізнес фактично двічі сплачує податки з однієї бази, що змушує компанії залишатися в "сірій зоні".
Мінцифра пропонує:
"Сьогодні наше завдання - перейти від формального регулювання до системного, цифрового контролю цієї галузі", - додала Денікеєва.
Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації анонсувало план перевести видачу ліцензій для грального бізнесу в застосунок "Дія", щоб автоматизувати процес та усунути людський фактор.
Водночас експерти зазначають, що попри побоювання, в Україні наразі грають в азартні ігри менше, ніж в ЄС, проте питання захисту гравців залишається пріоритетним для держави.
Разом з тим, легальні оператори висловлюють занепокоєння щодо майбутнього галузі. Прогнозується, що через складні економічні умови у 2026 році легальний гральний ринок може впасти на третину.
На цьому фоні представники бізнесу вже закликали владу переглянути деякі нові обмеження, щоб зберегти інвестиційну привабливість сектору.