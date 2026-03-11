Кінець "сірих" схем? У Мінцифрі розкрили деталі нової реформи грального бізнесу

Цифровий контроль та захист гравців

Новий законопроєкт змінює логіку регулювання галузі. Замість формальних перевірок пропонується запровадити систему онлайн-моніторингу, що дозволить державі бачити стан ринку в реальному часі.

Організаторів ігор зобов’яжуть стежити за поведінкою гравців, щоб вчасно виявляти ознаки залежності. Самі ж користувачі зможуть встановлювати персональні ліміти на гру.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації Наталі Денікеєвої, ринок виріс значно швидше за інструменти контролю.

"Запропонований пакет законодавчих змін фактично змінює логіку роботи держави в цій сфері - ми будемо бачити ринок щодня на основі даних", - наголосила вона.

Податкові зміни та боротьба з "тінню"

Другий законопроєкт спрямований на усунення податкових суперечностей. Наразі легальний бізнес фактично двічі сплачує податки з однієї бази, що змушує компанії залишатися в "сірій зоні".

Мінцифра пропонує:

встановити єдину ставку податку на дохід (GGR) у розмірі 18%;

скасувати подвійне оподаткування;

нараховувати податок із виграшів лише на різницю між внесеними коштами та виплатою.

"Сьогодні наше завдання - перейти від формального регулювання до системного, цифрового контролю цієї галузі", - додала Денікеєва.