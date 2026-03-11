Конец "серых" схем? В Минцифре раскрыли детали новой реформы игорного бизнеса

В Украине предлагают ввести систему цифрового контроля за азартными играми и установить единую налоговую ставку для игорного бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Новый законопроект меняет логику регулирования отрасли. Вместо формальных проверок предлагается ввести систему онлайн-мониторинга, что позволит государству видеть состояние рынка в реальном времени.
Организаторов игр обяжут следить за поведением игроков, чтобы вовремя выявлять признаки зависимости. Сами же пользователи смогут устанавливать персональные лимиты на игру.
По словам заместителя министра цифровой трансформации Натальи Деникеевой, рынок вырос значительно быстрее инструментов контроля.
"Предложенный пакет законодательных изменений фактически меняет логику работы государства в этой сфере - мы будем видеть рынок ежедневно на основе данных", - подчеркнула она.
Второй законопроект направлен на устранение налоговых противоречий. Сейчас легальный бизнес фактически дважды платит налоги с одной базы, что заставляет компании оставаться в "серой зоне".
Минцифра предлагает:
"Сегодня наша задача - перейти от формального регулирования к системному, цифровому контролю этой отрасли", - добавила Деникеева.
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации анонсировало план перевести выдачу лицензий для игорного бизнеса в приложение "Дія", чтобы автоматизировать процесс и устранить человеческий фактор.
В то же время эксперты отмечают, что несмотря на опасения, в Украине пока играют в азартные игры меньше, чем в ЕС, однако вопрос защиты игроков остается приоритетным для государства.
Вместе с тем, легальные операторы выражают беспокойство относительно будущего отрасли. Прогнозируется, что из-за сложных экономических условий в 2026 году легальный игорный рынок может упасть на треть.
На этом фоне представители бизнеса уже призвали власти пересмотреть некоторые новые ограничения, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность сектора.