Конец "серых" схем? В Минцифре раскрыли детали новой реформы игорного бизнеса

Цифровой контроль и защита игроков

Новый законопроект меняет логику регулирования отрасли. Вместо формальных проверок предлагается ввести систему онлайн-мониторинга, что позволит государству видеть состояние рынка в реальном времени.

Организаторов игр обяжут следить за поведением игроков, чтобы вовремя выявлять признаки зависимости. Сами же пользователи смогут устанавливать персональные лимиты на игру.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Натальи Деникеевой, рынок вырос значительно быстрее инструментов контроля.

"Предложенный пакет законодательных изменений фактически меняет логику работы государства в этой сфере - мы будем видеть рынок ежедневно на основе данных", - подчеркнула она.

Налоговые изменения и борьба с "тенью"

Второй законопроект направлен на устранение налоговых противоречий. Сейчас легальный бизнес фактически дважды платит налоги с одной базы, что заставляет компании оставаться в "серой зоне".

Минцифра предлагает:

установить единую ставку налога на доход (GGR) в размере 18%;

отменить двойное налогообложение;

начислять налог с выигрышей только на разницу между внесенными средствами и выплатой.

"Сегодня наша задача - перейти от формального регулирования к системному, цифровому контролю этой отрасли", - добавила Деникеева.