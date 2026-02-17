Кінець "русского міра" в ефірі: Латвія готує остаточний удар по російських радіостанціях

Так, у Національній раді з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) вважають, що держава не повинна опосередковано підтримувати комерційне російськомовне мовлення, оскільки такі станції безкоштовно користуються радіочастотами, які є державною власністю.

Саме тому NEPLP закликала депутатів Сейм Латвії ухвалити рішення про припинення діяльності всіх приватних радіостанцій, які ведуть мовлення російською мовою.

"Латвії не слід фінансувати діяльність приватних радіостанцій російською мовою", - заявив голова NEPLP Іварс Аболіньш.

Він пояснив, що частоти є "найціннішою частиною бізнесу", а отже їх безоплатне надання фактично означає державну підтримку відповідного інформаційного простору.

Пропозиція на вісім років

Очільник регулятора нагадав, що понад місяць тому NEPLP подала до парламентської комісії з прав людини та громадських справ ініціативу про поступове, протягом восьми років, припинення діяльності російськомовних радіостанцій.

Втім, за словами Аболіньша, питання досі не було включене до порядку денного. Він публічно дорікнув голові комісії Лейла Расіма за відсутність розгляду ініціативи.

Логічне завершення реформ

Нагадаємо, що Латвія вже провела фундаментальну реформу освіти, перевівши її повністю на державну мову. Відтак, на думку регулятора, збереження російської мови в комерційному радіоефірі є алогічним та шкідливим для країни.

Глава регулятора закликав депутатів "підійти до цього питання з державницької позиції" та підтримати заборону.

"Латвія перейшла на освіту, що фінансується державою, тільки латиською мовою, і немає жодних аргументів, щоб цінні державні ресурси витрачалися на підтримку інформаційного простору російською мовою в комерційному радіосередовищі", — наголосив Аболіньш.

Зазначимо, що дискусія навколо ролі російської мови в латвійському публічному просторі триває вже не перший рік. Раніше Сейм уже підвищив ставку ПДВ для російськомовних друкованих видань, роблячи їх випуск економічно невигідним.