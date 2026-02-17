Конец "русского мира" в эфире: Латвия готовит окончательный удар по российским радиостанциям

Так, в Национальном совете по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) считают, что государство не должно косвенно поддерживать коммерческое русскоязычное вещание, поскольку такие станции бесплатно пользуются радиочастотами, которые являются государственной собственностью.

Именно поэтому NEPLP призвала депутатов Сейм Латвии принять решение о прекращении деятельности всех частных радиостанций, которые вещают на русском языке.

"Латвии не следует финансировать деятельность частных радиостанций на русском языке", - заявил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Он пояснил, что частоты являются "самой ценной частью бизнеса", а значит их бесплатное предоставление фактически означает государственную поддержку соответствующего информационного пространства.

Предложение на восемь лет

Глава регулятора напомнил, что более месяца назад NEPLP подала в парламентскую комиссию по правам человека и общественным делам инициативу о постепенном, в течение восьми лет, прекращении деятельности русскоязычных радиостанций.

Впрочем, по словам Аболиньша, вопрос до сих пор не был включен в повестку дня. Он публично упрекнул председателя комиссии Лейла Расима за отсутствие рассмотрения инициативы.

Логическое завершение реформ

Напомним, что Латвия уже провела фундаментальную реформу образования, переведя его полностью на государственный язык. Поэтому, по мнению регулятора, сохранение русского языка в коммерческом радиоэфире является алогичным и вредным для страны.

Глава регулятора призвал депутатов "подойти к этому вопросу с государственной позиции" и поддержать запрет.

"Латвия перешла на образование, финансируемое государством, только на латышском языке, и нет никаких аргументов, чтобы ценные государственные ресурсы тратились на поддержку информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде", - подчеркнул Аболиньш.

Отметим, что дискуссия вокруг роли русского языка в латвийском публичном пространстве продолжается уже не первый год. Ранее Сейм уже повысил ставку НДС для русскоязычных печатных изданий, делая их выпуск экономически невыгодным.