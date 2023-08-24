Конец Пригожина. Кто стоит за его ликвидацией и что ждет Россию Путина

Через два месяца после неудавшегося мятежа в России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Судя по всему, он погиб, что многие расценивают как показательную месть Владимира Путина.

О ликвидации Пригожина, возможных последствиях и о том, к чему стоит готовиться российскому президенту, - в материале РБК-Украина.

Падение Пригожина

Вечером 23 августа около 18:11 бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, который следовал по маршруту Москва - Санкт-Петербург, исчез с радаров. Через некоторое время в сети появились видео и первые сообщения о крушении.

Внимание! На видео ненормативная лексика.

Самолет упал возле поселка Куженкино Бологовского района Тверской области. Российские паблики писали, что перед падением очевидцы слышали два взрыва в небе. Обломки разбросало на несколько километров, часть упала на железнодорожной станции. Гражданские и здания не пострадали.

Отметим, поселок находится недалеко от озера Валдай, где расположена резиденция российского президента Владимира Путина. Приблизительно в 50 километрах от места крушения - военная авиабаза и системы ПВО.

Также сразу появились информация о том, что бизнес-джет принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. По данным онлайн-издания "Важные истории", на лайнере Embraer Legacy 600 тот летал в Минск после июньского мятежа. С 2019 года борт находился под санкциями США.

В результате погибли все 10 человек, находившиеся на самолете, - 3 члена экипажа и 7 пассажиров.

Кто был в самолет е

По данным Росавиации, Пригожин числился в списке пассажиров. Вместе с ним летели:

Дмитрий Уткин - один из основателей ЧВК "Вагнера"

Валерий Чекалов - заместитель Пригожина в ЧВК (отвечал за внутреннюю безопасность)

Евгений Макарян - боевик ЧВК (находится в списках сайта "Миротворец")

Александр Тотмин - боевик ЧВК (находится в списках сайта "Миротворец")

Сергей Пропустин - боевик ЧВК (находится в списках сайта "Миротворец")

Николай Матусеев - предположительно, тоже боевик "Вагнера"

Как писал российский журналист Андрей Захаров со ссылкой на источники, 23 августа Пригожин вместе с командным составом ЧВК действительно вылетел в Россию из Африки.

Сообщалось, что тела погибших сильно пострадали и не поддаются визуальному опознанию. В то же время Telegram-паблики пишут, что тело Пригожина опознали в областном морге Твери по отсутствию пальца. Также по росту и татуировкам опознали его соратника Дмитрия Уткина.

Версий пока несколько

Российское следствие рассматривает все версии, в том числе ошибку пилота, технические неисправности и внешнее воздействие. Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Прямо сейчас форсируется версия о подрыве. Якобы взрывчатка могла быть заложена в шасси. Сообщается, что взрыв произошел возле него, в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Этим объясняют моменты с тем, что перед падением борт то снижался, то набирал высоту.

От взрывной разгерметизации все, кто был внутри, мгновенно потеряли сознание. Якобы поэтому экипаж не смог доложить о произошедшем.

Фото: спасатели на месте крушения самолета (Getty Images)

Также известно, что следствие допросит всех имевших доступ к ангару, где перед вылетом Embraer Legacy несколько дней находился на ремонте. Один из вероятных подозреваемых - Артем Степанов. Это личный пилот Пригожина, который ушел в отпуск и перед инцидентом уехал на Камчатку. Сейчас его активно ищут правоохранительные органы. По словам брата, Степанов ушел в поход и с ним нет связи три дня.

Отметим, Степанов также является бывшим учредителем компании "МНТ Аэро", владеющей этим самолетом.

Что касается возможной технической неисправности, то бразильская компания Embraer говорит о хороших показателях безопасности у модели Legacy 600. С 2002 года было выпущено почти 300 единиц, и за этот период произошла лишь одна авария, когда в 2006-м Legacy 600 столкнулся в небе с Boeing 737-800 авиакомпании Gol.

Embraer говорит, что не предоставляет услуги по обслуживанию Legacy 600 с 2019 года. И соблюдает международные санкции против РФ, то есть не обслуживает российские самолеты.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко не исключает, что в конечном итоге техническая неисправность станет официальной версией.

"Я почти уверен, что они скажут, что из-за западных санкций против российской авиации не было доступа к каким-то запчастям и деталям. Поэтому самолет в воздухе загорелся, взорвался, упал и так далее. Я думаю, что на этом в принципе будет и все объяснение", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Опрошенные изданием эксперты склоняются к третьей версии - по бизнес-джету Пригожина отработала ПВО. Отметим, накануне об этом говорили так называемые Z-паблики. В частности, близкие к ЧВК "Вагнера" каналы сообщили, что самолет сбили из подведомственного минобороны РФ зенитно-ракетного комплекса. Поскольку недалеко от места крушения развернуты C-300.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивления" Александра Коваленко, Legacy 600 сбили из "Бука" или С-300/400, которые прикрывают Москву.

"Мы видели, как падал самолет, за ним был шлейф от горящего двигателя. Скорее всего, поражение было непосредственно по нему. "Бук", например, ориентируется на перехват по траектории, то есть поражение было бы по кабине пилотов. В данном случае поражение большим количеством элементов по двигателю и фюзеляжу, скорее всего, говорит об С-300 или С-400", - утверждает он.

Издание Financial Times со ссылкой на неназваного западного чиновника пишет о наличии данных о том, что самолет Пригожина сбил российский комплекс ПВО.

Реакции на инцидент

Одна из первых реакций на ликвидацию Пригожина поступила из США. Президент Джо Байден предположил, что за ней может стоять лично Владимир Путин. И напомнил, что еще в июле предупреждал о возможных последствиях "вагнеровского" мятежа.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", - добавил он.

Спикер правительства Франции Оливье Веран заявил об "обоснованных сомнениях" по поводу причин авиакатастрофы. И согласился со словами американского президента о том, что в России мало что происходит без ведома Путина.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула: с "Вагнером" или без, Москва продолжит свою "циничную игру" не только в Украине, но и в странах Африки.

Фото: президент Владимир Зеленский отверг спекуляции о якобы причастности Украины (president.gov.ua)

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ликвидация Пригожина могла быть сигналом политическим оппонентам Путина и российской элите.

"Очевидно, что Путин никому не прощает собственного звериного страха - именно обнулившего его в июне 2023-го - и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко" и в не менее абсурдное "честное слово" Путина", - написал он в Twitter.

Президент Владимир Зеленский отверг спекуляции о возможной причастности Украины.

"Мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение", - сказал он.

Путин или Шойгу/Герасимов? Кто может стоять за ликвидацией Пригожина

Отметим, самолет с главарями "Вагнера" упал аккурат через два месяца после так называемого "марша справедливости" на Москву. В июне Пригожин после якобы ударов по вагнеровским лагерям захватил командный центр в Ростове и направил колонны на столицу.

По пути наемники сбили несколько вертолетов и самолет, которые пытались их остановить. "Вагнеровцам" удалось пройти сотни километров, но в итоге при участии белорусского диктатора Александра Лукашенко конфликт, казалось бы, был исчерпан. Часть боевиков перебросили в Беларусь под гарантии Лукашенко, другим Путин дал возможность перейти на армейские контракты либо просто вернуться домой.

Теперь же многие вспоминают, как в одном из интервью президент России говорил, что не сможет простить только предательство. А 24 июня именно это слово он использовал в адрес главарей "Вагнера".

Фото: за ликвидацией Пригожина могут стоять Владимир Путин или Сергей Шойгу с Валерием Герасимовым (Getty Images)

"Это не какой-то несчастный случай, это стопроцентная ликвидация. Можно сказать, вчера Путин демонстративно отметил два месяца спустя похода на Москву. Почему через два месяца? Ликвидация Пригожина была вопросом времени. Возможно, они размышляли, как это лучше реализовать", - отметил эксперт Александр Коваленко в беседе с РБК-Украина.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что, скорее всего, Путин приказал военному командованию сбить самолет в качестве мести за мятеж. И без такого приказа ни министр обороны Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба Валерий Герасимов, с которыми у Пригожина был перманентный конфликт, вряд ли решились бы на такую казнь.

Хотя эксперт Александр Мусиенко уверен, что мотива Шойгу и Герасимова уже достаточно для показательной мести. Максимально публичной, чтобы продемонстрировать свою власть и влияние.

"Я думаю, что после недомятежа Путин потерял авторитет и, возможно, даже не влияет на многие процессы в России. Конечно, какие-то возможности у него есть, но сейчас идет борьба за власть между ФСБ-шным крылом и военными. Поэтому Путин вынужден смириться с тем, что происходит вокруг него, поскольку это условие сохранения его президентства", - рассказал он.

Как могут развиваться события в РФ

Мусиенко говорит, что по логике последних событий счет 2:0 в пользу Шойгу и Герасимова. Сначала стало известно об увольнении командующего Военно-космических сил Сергея Суровикина, который был человеком ФСБ в структуре военных, "ястребов", выступавших за уничтожение Украины. Теперь - уничтожение верхушки "Вагнера".

"Далее, очевидно, должен последовать ответ ФСБ. Возможно, они попытаются предпринять какие-то действия в ущерб российским войскам на территории РФ. Например, диверсии на каких-то объектах с целью дискредитировать военное руководство. В любом случае, я думаю, ответ должен быть", - считает эксперт.

По его словам, Путин все больше становится зависимым от позиции так называемого "коллективного политбюро".

"Патрушев (секретарь Совбеза, - ред.) и компания пытаются влиять на процессы. Фактически идет борьба за то, кто возьмет власть после ухода Путина. Поэтому с этой точки зрения угрозы для Путина, безусловно, существуют", - добавил он.

Фото: в России уже борются за власть после ухода Владимира Путина (Getty Images)

После новостей о крушении самолета Пригожина близкие к ЧВК "Вагнера" паблики разгоняли угрозы о том, что могут повторить марш на Москву. Александр Коваленко в этом сомневается. По его словам, ночи было достаточно, чтобы в столице начались уличные бои и вспыхнула Фрунзенская набережная, на которой находятся здания минобороны.

"Самая активная часть "вагнеровцев" в Беларуси, без тяжелого вооружения. И после бравурных заявлений в социальных сетях ничего не было сделано, чтобы начать процесс мести за своего вожака. Поэтому особо ничего ждать не стоит. "Вагнеровцев" просто рассредоточили и уничтожили Пригожина", - отметил эксперт.

В то же время те, кто поддерживал основателя ЧВК, никуда не исчезли. Но по мнению Коваленко, у пригожинского пула недостаточно возможностей, чтобы открыто выступить против Путина. И на сегодня нет такого человека, который бы примерил на себя роль Пригожина.

"Он не смог довести дело до конца. Любая революция должна иметь какой-то конец. В июне его не было. Пригожин не смог довести дело до финала, и это стало концом Пригожина", - подчеркнул он.

Что будет с "вагнеровцами"

Накануне мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" фиксировала аномальную активность, связанную с "Вагнером". В частности, впервые за месяц на аэродроме "Мачулищи" сел военно-транспортный самолет Ил-76, а в лагере наемников наблюдались перебои со связью. На данный момент боевики не уходят из страны, но ситуация, как отмечает "Гаюн", постоянно меняется.

Коваленко полагает, что после ликвидации Пригожина активизируется интеграция наемников в вооруженные силы РФ. Сначала заставят подписать контракты тех, кто находится в России, а потом возьмутся за тех, кто в Беларуси.

"Им не оставят выбора, потому что если они не интегрируются в ВС РФ, их вообще не будет существовать", - подчеркнул эксперт.

Александр Мусиенко допускает, что во главе ЧВК поставят людей из минобороны, и "вагнеровцы" станут подконтрольны Шойгу. После чего те продолжат выполнять задачи и в Беларуси, и в Африке.

"Они перейдут под командование минобороны, поскольку все частные военные компании "Шторм-Z", "Рысь", "Ветераны", "Тигр" уже так или иначе подчиняются ему", - считает он.

В любом случае ситуация с Пригожиным и его детищем доказывают, что ни гарантии Лукашенко, ни гарантии Путина не стоят и выеденного яйца.

"Все, что они обещают, все ради "красного словца. Их обещания не выполняются. Давно стоило понять, что за словами Лукашенко на самом деле не следует никаких гарантий", - подытожил Мусиенко.