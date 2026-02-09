UA

Суспільство Освіта

Кінець лютих морозів? Де буде найхолодніше завтра та як зміниться погода в Україні далі

Очікується, що люті морози від України відійдуть вже найближчим часом (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Період екстремальних морозів в Україні завершується, хоча у деяких областях найближчої ночі ще може бути до -22°C. Тим часом опади завтра ймовірні лише в одному регіоні - через вплив антициклону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Де цієї ночі буде найхолодніше

"Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом", - поділилась зі своїми читачами експерт.

Згідно з її інформацією, найхолодніше вночі 10 лютого може бути на півночі - до 22 градусів зі знаком "мінус".

Тим часом нічна температура повітря по Україні в середньому очікується від 12 до 20 градусів морозу.

Чого чекати від погоди завтра вдень

Вдень вівторка температура повітря очікується такою:

  • у більшості областей - від 4 до 11 градусів морозу;
  • на півдні та у західних областях - близько 2-4 градусів морозу;
  • на Закарпатті - до +2 градусів за Цельсієм.

Вітер впродовж 10 лютого буде переважно південний, помірний. На заході України - можливі сильні пориви.

Опадів в Україні через антициклон завтра в цілому не передбачається.

"Лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг", - зауважила Діденко.

Що буде з погодою в Києві

За словами синоптика, "у Києві - нарешті - завершується епоха сильних морозів".

"Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20 градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю", - уточнила фахівець.

Тим часом вдень 10 лютого у Києві буде:

  • сухо;
  • сонячно;
  • близько -10 градусів за Цельсієм.

"У другій половині дня посилиться вітер південного напрямку", - додала метеоролог.

Як може змінюватись погода далі

Надалі, згідно з інформацією Діденко, "очікується відчутне підвищення температури повітря".

Водночас вона нагадала, що зима ще не закінчилась, отже, звісно, ще "будуть коливання холоду".

"Проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень", - підсумувала експерт.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття.

Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.

Крім того, ми пояснювали, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

